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رياضة

مصر تفوز على عمان 3 /1 فى البطولة العربية للطائرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
ريهام بكير
فاز منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال على نظيره العمانى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فى اخر مباريات اليوم قبل الاخير لمنافسات البطولة العربية رقم 21 التى يسدل الستار عنها مساء غد السبت على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 و 25 / 20 و 23 / 25 و 25 / 22 .

وبذلك ينحصر لقب البطولة بين منتخبى مصر والبحرين، والذى سوف يحسم بعد انتهاء مباراة المنتخبين فى ختام البطولة غد ، حيث يلعب المنتخبين المصرى والبحرينى فى تمام الساعة الثامنة من غد السبت ، والفائز سوف يتوج باللقب.

شهدت منافسة على اللقب بين المنتخبين، ولكن المنتخب المصرى فاز بالبطولة بعد الفوز فى اللقاء النهائى بثلاثة أشواط نظيفة، ولكن الأمر سوف يختلف هذا المرة بأن منتخب مصر كله من العناصر الشابة باستثناء لاعب واحد فقط هو رضا شبل ، وغياب خمسة لاعبين من العناصر الاساسية للمنتخب المصرى بسبب الإصابات .
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