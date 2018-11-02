الوطنية للصحافة: المصريون مصرون على حربهم المقدسة ضد الإرهاب الجبان

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحادث الإرهابي الإجرامي، الذى وقع بعد ظهر اليوم، يزيد المصريين قوة وإصرارا على المضي في الحرب المقدسة ضد الإرهاب الجبان، حتى يتم تطهير الوطن كله من دنسهم وجرائمهم.



وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه سوف يخيب مسعى الإرهابيين فى النيل من الروح المعنوية للمواطنين، الذين يدركون جيدا، أنها أعمال يائسة بعد أن نجحت قوات الجيش والشرطة، فى توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية.



وقدمت الهيئة، خالص العزاء لأهالى الشهداء، وتمنت أن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين، فهم جميعا أبناء مصر، ولا يفرق رصاص الغدر بين مصرى وآخر، فالإرهابيون أعداء الوطن وأعداء المصريين.