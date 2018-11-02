نوال الزغبي تكشف عن صناع ألبومها.. وتتعاون مع ابن حميد الشاعري

شاركت النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي، صورة لها، عبر "تويتر"، ظهرت فيها مع صناع ألبومها الجديد التي تترقب طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وظهرت نوال الزغبي في الصورة مع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والفنان عمرو مصطفى، والموزع والملحن الشاب «نديم» نجل الفنان حميد الشاعري؛ وذلك بعد نجاح الأخير في أغنية "ملاك الحسن" للهضبة عمرو دياب.



وكانت نوال الزغبي، قد أكدت أن ألبومها الجديد سيتضمن 9 أغان بدلًا من 8 مثل المعتاد في ألبوماتها، من بينها أغنية من كلمات الشاعر الغنائي: خالد تاج الدين، وألحان: عمرو مصطفى.