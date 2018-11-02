ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكشف عن صفقة بين ساركوزي وأمير قطر مقابل تنظيم الدوحة كأس العالم 2022

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:57 م
ساركوزي وأمير قطر
ساركوزي وأمير قطر
رحيم يسري
نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، جزءا جديدا من التسريبات حول فضائح نادي باريس سان جيرمان الذي تمتلكه قطر، ومن بين الفضائح التي كشفها الموقع صفقة بين رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن ساركوزي عرض على أمير قطر تنظيم كأس العالم 2022 في الدوحة مقابل شراء أمير قطر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنشاء قناة تليفزيونية في باريس.

وأوضحت أنه في 2010، دعا ساركوزي الأمير القطري لتناول العشاء، وخلال اللقاء عرض الرئيس الفرنسي على تميم، شراء نادي باريس سان جيرمان وإنشاء قناة تليفزيونية في فرنسا، مقابل دعم بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لملف قطر بتنظيم كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر اشترت بالفعل النادي الفرنسي ودمجت شبكة "بي إن سبورت" القطرية المشهد السمعي البصري الفرنسي، كما حصلت قطر رسميا على حقوق تنظيم مونديال 2022.

وكشف الموقع الفرنسي عن فضائح وانتهاكات قانونية بالجملة لنادي باريس سان جيرمان منذ امتلاك قطر له في 2011، موضحا أن الدوحة ضخت مبالغ طائلة في النادي بصورة مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي حيث لجأت لتعزيز مواردها المالية من خلال عقود وهمية تحت غطاء الاتحاد.

وفضح الموقع علاقة ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالواقعة، حيث حرصا على تغطية الحقائق ومساعدة مالكي النادي من القطريين "لأسباب سياسية".
loading...

ترشيحاتنا

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

وائل جمعة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد الشناوي

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو

اغتنم.. 3 كلمات داوم النبي الكريم على ترديدها بعد التسليم في صلاة الوتر

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

بالأسماء.. نقل 18 من مصابي حادث دير المنيا إلي مستشفي بـ 6 أكتوبر

خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو
والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟