الكشف عن صفقة بين ساركوزي وأمير قطر مقابل تنظيم الدوحة كأس العالم 2022

نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، جزءا جديدا من التسريبات حول فضائح نادي باريس سان جيرمان الذي تمتلكه قطر، ومن بين الفضائح التي كشفها الموقع صفقة بين رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.



وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن ساركوزي عرض على أمير قطر تنظيم كأس العالم 2022 في الدوحة مقابل شراء أمير قطر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنشاء قناة تليفزيونية في باريس.



وأوضحت أنه في 2010، دعا ساركوزي الأمير القطري لتناول العشاء، وخلال اللقاء عرض الرئيس الفرنسي على تميم، شراء نادي باريس سان جيرمان وإنشاء قناة تليفزيونية في فرنسا، مقابل دعم بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لملف قطر بتنظيم كأس العالم.



وأشارت الصحيفة إلى أن قطر اشترت بالفعل النادي الفرنسي ودمجت شبكة "بي إن سبورت" القطرية المشهد السمعي البصري الفرنسي، كما حصلت قطر رسميا على حقوق تنظيم مونديال 2022.



وكشف الموقع الفرنسي عن فضائح وانتهاكات قانونية بالجملة لنادي باريس سان جيرمان منذ امتلاك قطر له في 2011، موضحا أن الدوحة ضخت مبالغ طائلة في النادي بصورة مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي حيث لجأت لتعزيز مواردها المالية من خلال عقود وهمية تحت غطاء الاتحاد.



وفضح الموقع علاقة ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالواقعة، حيث حرصا على تغطية الحقائق ومساعدة مالكي النادي من القطريين "لأسباب سياسية".