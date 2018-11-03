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أخبار البلد

المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
سمر صالح
رفع العشرات من مختلف شباب العالم المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018 من أجل السلام، شعار "تحيا مصر"، والذي سينطلق من مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف من شاب وفتاة.

وردد المشاركون فى منتدى شباب العالم 2018 من مختلف الجنسيات شعار تحيا مصر برئاسة السيسي، حيث ينتظر العالم أجمع لحظة الإعلان عن بدء انطلاق المنتدى العالمى.

انطلقت فعالية E Freedom ضمن فعاليات منتدى شباب العالم وشملت عددا من الأنشطة، منها معرض للوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي يتم إنتاجها بطريقة مبدعة غير تقليدية، و"cafe World" وهو عبارة عن ساحة يلتقي فيها الشباب من مختلف الجنسيات الإدارة في حوارات ونقاشات مختلفة مع عرض أهم نقاط الحوار من خلال شاشة كبيرة.

كما تشمل الفعالية مكانا مخصصا لممارسة الألعاب الإلكترونية، حيث تعقد من خلاله مباريات ومسابقات من خلال خمسة فرق من المحترفين بجانب معرض استكشف مصر "Egypt Explore" الذي يضم مجموعة من الغرف التي تعكس الثقافة المصرية منها على سبيل المثال: غرفة "صوت مصر" لعرض الأغاني والتراث الفني المصري، بالإضافة إلى غرفة للواقع الافتراضي "Reality Visual" والتي تتيح للفرد السفر إلى محافظات ومدن مصر المختلفة للتعرف على أبرز المعالم السياحية بها.

وأوضحت فتاة أجنبية تدعى "هبة" وتعمل بالسلك الدبلوماسي فى "كينيا"، أنها قادمة من أفريقيا أنها جاءت من جيبوتى إلى شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم 2018 ولخوض مثل هذه التجربة المصرية العظيمة على أرض الواقع والتى ستسمح لها بالاستماع لشباب العالم للآراء وأفكارهم.

وقالت إنها ستستمع لجميع الأفكار التى سيطرحها شباب العالم وستشارك فيها، مؤكدة أن تلك التجربة الرائدة ستعلمها الكثير لأنها من العاشقين والمشجعين لتبادل الآراء والأفكار، خاصة من دول القارة السمراء.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات المصرية مع أفريقيا بشكل كبير، وهو ما يصب فى مصلحة دول القارة السمراء بشكل عام فى تحقيق التقدم والازدهار لأن الدول الموحدة لا يمكن لأحد كسرها.

وأشادت بالرئيس السيسي وبالمحروسة قائلة إن مصر دولة كبيرة ومن أوائل المؤسسين للاتحاد الأفريقى، وأن دول القارة أجمع تتابع عن كثب ما يحدث بمصر لأن استقرار القارة متوقف على استقرار مصر.

واختتمت حديثها قائلة إن مصر دولة قوية ويشهد التاريخ على ذلك لأنها صامدة على مر العصور فى الماضى والحاضر والمستقبل، وشعبها عظيم ومتماسك يرفض أى صراعات داخلية أو أهلية تهدد استقرار دولته مثلما حدث فى باقى بلدان العالم.
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