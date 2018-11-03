ضبط 267 حالة تهرب من سداد الضرائب العامة خلال أسبوع

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها الأمنية فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى.



أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 22/10/2018 حتى 31/10/2018 فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة عن ضبط (267) حالة ضرائب عامة و ضبط (312) حالة ضرائب القيمة المضافة.



و فى مجال الجمارك تم ضبط (184) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية و تم ضبط (230) قضية جمركية .



و فى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط (593) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (1189) حكم قضائى متنوع.