الزراعة: تحصين 3.4 مليون رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يوم الأربعاء الماضي، بلغ 3 ملايين و406 آلاف و10 رءوس من الأبقار والجاموس والأغنام.



وقال أبوستيت، في بيان له، إنه قرر استمرار الحملة حتى 8 نوفمبر المقبل لإعطاء الفرصة للمربين لتحصين مواشيهم.



من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات يبذلون جهودا مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل، وأيضا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر تساعدنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الأعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة.



وأضاف محروس أنه يرفع تقريرا يوميا بنتائج الحملة إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأن الوزير ونائبته يوفران اللقاحات وكل الدعم المطلوب لنجاح الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية.