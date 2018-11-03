التعاون الإسلامي تدعو البرازيل إلى مراجعة موقفها بشأن نقل سفارتها للقدس المحتلة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، إعلان الرئيس البرازيلي المنتخب عزمه نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، داعية البرازيل إلى إعادة النظر في هذا الموقف غير القانوني، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - على ضرورة احترام البرازيل لالتزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.

