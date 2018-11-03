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مروج إبراهيم: 128 ألف شاب طالبوا المشاركة في منتدى شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:40 م
الإعلامية مروج إبراهيم
الإعلامية مروج إبراهيم
عبد الخالق صلاح
أكدت الاعلامية مروج إبراهيم خلال تقديمه افتتاحية منتدي شباب العالم؛ أن 128 ألف شاب من حول العالم، قدموا لموقع المنتدي ، وتم اختيار 5000 منهم ، ممثلين عن 163 دولة.

ورحبت « مروج ابراهيم» بضيوف مصر من شتى بقاع العالم في بلدهم الثاني ومنتدى شباب العالم الثاني.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

و يعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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