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مبعوثة الأمم المتحدة للشباب: استراتيجية مصر لتمكين المرأة جيدة للغاية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:05 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت جياثما ويكراماناياكى مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، إنه علينا أن نتذكر أن الشباب لهم رؤى مختلفة، ومن الأفضل لاي بلد في العالم الاستثمار بلد هو في قدرات شبابها.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة، خلال كلمتها في حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، إلى أن استراتيجية مصر لتمكين المرأة جيدة للغاية، ويجب دراستها على نطاق أوسع.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة، إن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال أيام منتدى شباب العالم هامة للغاية.

وتابعت: «عالمنا اليوم هو عالم شاب، حيث أن 62% من السكان في مصر من الشباب»، لافتة إلى أنه يجب أن نهتم بالإبداع في مجتمعاتنا، وأن نسرع من وتيرة التنمية.
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