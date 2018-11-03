37 ولاية أمريكية تجري تصويتا مبكرا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن 37 ولاية أمريكية أتاحت لمواطنيها خيار التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والمقرر إجراؤها على مستوى أمريكا كلها الثلاثاء المقبل.



وأضافت الشبكة أن مؤشرات أولية تكشف ارتفاع نسبة المشاركة والتصويت، مقارنة بانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت عام 2014، حيث شهدت الولايات التي أتاحت التصويت المبكر إقبال 29.6 مليون ناخب على الإدلاء بأصواتهم، مقارنة بـ 20.5 مليون ناخب أدلوا باصواتهم خلال التصويت المبكر وتصويت الغائبين عام 2014.



وتابعت الشبكة أن 24 ولاية من أصل الولايات الـ 37 التي أتاحت التصويت المبكر قد طلبت من جهات العمل الحكومية والخاصة أن تسمح لموظفيها بوقت مدفوع الأجر أو غير مدفوع مستقطع من وقت العمل للذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.



ومن بين الولايات التي أتاحت التصويت المبكر ولايات كاليفورنيا وألاسكا وكولورادو وهاواي وكانساس وكنتكي ومينيسوتا ونيويورك وأوكلاهوما.