ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

معاقبة ماركيز بطل العالم بالتراجع 6 مراكز فى سباق ماليزيا للدراجات النارية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
مصباح المصرى
بعد تجارب تأهيلية تأخرت بسبب الأمطار في جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية عوقب مارك ماركيز بطل العالم بالتراجع ستة مراكز عند الانطلاق بعدما خطف مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وصعد يوهان زاركو إلى الأمام بدلا منه في الجولة قبل الأخيرة ببطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى .

وقرر المراقبون معاقبة المتسابق الاسباني الذي حسم لقبه الخامس قبل ثلاث جولات على النهاية في اليابان الشهر الماضي بسبب قيادته المتهورة وإعاقة أندريا إيانوني متسابق سوزوكي.

وسينطلق ماركيز الذي وجد المراقبون إنه كان يقود ببطء على خط التسابق، من المركز السابع لكنه سيحتفظ بمركز أول المنطلقين في السجلات.. وكان زاركو يتأخر بفارق أكثر من نصف ثانية عن ماركيز إذ حقق دقيقتين و12.709 ثانية على حلبة سيبانج.

وسيتقدم فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات، الذي يتأخر بفارق 15 نقطة عن الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي في سباق المركز الثاني في الترتيب العالم، إلى المركز الثاني مع ياماها ويأتي إيانوني في المركز الثالث.

وكان دوفيتسيوزو ضمن الذين تعرضوا لحوادث وسينطلق من المركز الرابع إذ سيطر دوكاتي على الصف الثاني بوجود الأسترالي جاك ميلر والإيطالي دانيلو بيتروتشي.

وبدأت الأمطار في الهطول بغزارة خلال جولة التجارب الحرة الثالثة مما أدى لانزلاق المتسابقين الذين كانوا لا يزالون يستخدمون الإطارات الملساء ومن بينهم مافريك بينياليس الذي منح ياماها انتصاره الأول في 26 سباقا الأسبوع الماضي في استراليا.

ونجح بينياليس في النهوض واحتل المركز 11 في التجارب التأهيلية بمجرد خروج سيارة الأمان من الحلبة لكن مواطنه الاسباني خوردي توريس لم يكن محظوظا بما يكفي وأصيب متسابق دوكاتي بكسر في أحد أصابعه وسيغيب عن السباق.

وسيغيب الاسباني الآخر خورخي لورينزو عن السباق بعد انسحابه بسبب استمرار شعوره بآلام.

وخضع لورينزو بطل العالم ثلاث مرات لجراحة في المعصم بعد حادث في تجارب سباق تايلاند، مما أدى لغيابه عن السباق وعن السباقين التاليين في اليابان واستراليا.. وحل محله ميكيلي بيرو متسابق دوكاتي الاحتياطي وتأهل في المركز 14.
loading...

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء طلعة تدريبية

التعليم: ما ينشر عن قانون تجريم الدروس الخصوصية تكهنات غير رسمية

ذعر في روسيا بعد تسريب بيانات آلاف الأشخاص من أثرياء موسكو

شاهد.. عاصي الحلاني يتنزه على كورنيش النيل قبل حفل ألأوبرا

ديبالا يسجل هدفا عالميا لـ يوفنتوس في شباك كالياري ..فيديو

السعودية تزف نبأ سارا للوافدين وتحذر الكفيل من عقوبات تصل للسجن 15 سنة

أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي

إحباط محاولة تهريب 5 أطنان ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك.. فيديو

الغائب الحاضر.. من هو ميلاد حنا أيقونة منتدي شباب العالم

فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو

رئيس جامعة الأزهر يدعو لاجتماع طارئ بعد وفاة طالب نتيجة حادث سير

أرسنال يسجل هدف التعادل أمام ليفربول بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

فيديو

طارق فهمي يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم .. فيديو
تونى ماهر يتحدث عن علاقته بياسر جلال ونهاية مسلسل رحيم.. فيديو
أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي
طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو
السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟