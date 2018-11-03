معاقبة ماركيز بطل العالم بالتراجع 6 مراكز فى سباق ماليزيا للدراجات النارية



وقرر المراقبون معاقبة المتسابق الاسباني الذي حسم لقبه الخامس قبل ثلاث جولات على النهاية في اليابان الشهر الماضي بسبب قيادته المتهورة وإعاقة أندريا إيانوني متسابق سوزوكي.



وسينطلق ماركيز الذي وجد المراقبون إنه كان يقود ببطء على خط التسابق، من المركز السابع لكنه سيحتفظ بمركز أول المنطلقين في السجلات.. وكان زاركو يتأخر بفارق أكثر من نصف ثانية عن ماركيز إذ حقق دقيقتين و12.709 ثانية على حلبة سيبانج.



وسيتقدم فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات، الذي يتأخر بفارق 15 نقطة عن الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي في سباق المركز الثاني في الترتيب العالم، إلى المركز الثاني مع ياماها ويأتي إيانوني في المركز الثالث.



وكان دوفيتسيوزو ضمن الذين تعرضوا لحوادث وسينطلق من المركز الرابع إذ سيطر دوكاتي على الصف الثاني بوجود الأسترالي جاك ميلر والإيطالي دانيلو بيتروتشي.



وبدأت الأمطار في الهطول بغزارة خلال جولة التجارب الحرة الثالثة مما أدى لانزلاق المتسابقين الذين كانوا لا يزالون يستخدمون الإطارات الملساء ومن بينهم مافريك بينياليس الذي منح ياماها انتصاره الأول في 26 سباقا الأسبوع الماضي في استراليا.



ونجح بينياليس في النهوض واحتل المركز 11 في التجارب التأهيلية بمجرد خروج سيارة الأمان من الحلبة لكن مواطنه الاسباني خوردي توريس لم يكن محظوظا بما يكفي وأصيب متسابق دوكاتي بكسر في أحد أصابعه وسيغيب عن السباق.



وسيغيب الاسباني الآخر خورخي لورينزو عن السباق بعد انسحابه بسبب استمرار شعوره بآلام.



وخضع لورينزو بطل العالم ثلاث مرات لجراحة في المعصم بعد حادث في تجارب سباق تايلاند، مما أدى لغيابه عن السباق وعن السباقين التاليين في اليابان واستراليا.. وحل محله ميكيلي بيرو متسابق دوكاتي الاحتياطي وتأهل في المركز 14.

بعد تجارب تأهيلية تأخرت بسبب الأمطار في جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية عوقب مارك ماركيز بطل العالم بالتراجع ستة مراكز عند الانطلاق بعدما خطف مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وصعد يوهان زاركو إلى الأمام بدلا منه في الجولة قبل الأخيرة ببطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى .