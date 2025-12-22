عمرو زكي يكشف كيف أضاع الزمالك عرض أستون فيلا التاريخي وأسباب فشل انتقاله للأهلي

كشف عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مثيرة تتعلق بمستقبله الاحترافي، مؤكدًا أن نادي الزمالك أضاع فرصة تاريخية بعد رفضه عرضًا ضخمًا من أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد معه، خلال فترة تألقه في الملاعب الأوروبية.

تفاصيل عرض أستون فيلا لضم عمرو زكي

وخلال تصريحاته لبرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة «أون»، أوضح عمرو زكي أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، رفض عرضًا وصلت قيمته إلى ربع مليار جنيه، في توقيت كان يشهد أفضل فترات مستواه الكروي.

وأشار زكي إلى أنه كان يعيش مرحلة استثنائية في مسيرته، بل كان من بين هدافي الدوري الإنجليزي آنذاك، مؤكدًا أن رفض العرض تسبب في خسائر مالية كبيرة لنادي الزمالك.

عمرو زكي ينتقد الأزمات الإدارية في الزمالك

وأكد نجم الزمالك السابق أن الأزمة الحقيقية داخل القلعة البيضاء تكمن في غياب الاستقرار الإداري والمادي، مشددًا على أن اللاعب لا يستطيع النجاح وسط أزمات مالية متكررة تُدار خارج أسوار النادي.

وأضاف أن الزمالك نادٍ كبير لا يقل قيمة أو تاريخًا عن الأهلي، وأن قوة الزمالك تمثل إضافة حقيقية للكرة المصرية وللمنتخب الوطني.

سبب فشل انتقال عمرو زكي إلى الأهلي

وفي سياق آخر، كشف عمرو زكي عن كواليس فشل انتقاله إلى النادي الأهلي بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع لوكوموتيف موسكو الروسي، موضحًا أنه عانى من صعوبة التأقلم بسبب الظروف المناخية القاسية وحاجز اللغة، ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار إلى وجود مفاوضات للانتقال إلى الأهلي ضمن صفقة تبادلية تضم محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة دون مقابل مادي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بعد رفض إدارة الأهلي.

تمسك عمرو زكي بالزمالك رغم العروض

ورغم كل ذلك، شدد عمرو زكي على تمسكه برفض اللعب في مصر لأي نادٍ غير الزمالك، حتى في فترات لم يكن النادي الأبيض مهتمًا بالتعاقد معه، مؤكدًا أن الانتماء والاختيارات الشخصية لعبا دورًا حاسمًا في مسيرته.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد أن الانتقالات بين الأهلي والزمالك أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكن لكل لاعب قناعاته وحدوده التي لا يمكن تجاوزها.