قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو زكي يكشف كيف أضاع الزمالك عرض أستون فيلا التاريخي وأسباب فشل انتقاله للأهلي

عمرو زكي
عمرو زكي
حمزة شعيب

 

كشف عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مثيرة تتعلق بمستقبله الاحترافي، مؤكدًا أن نادي الزمالك أضاع فرصة تاريخية بعد رفضه عرضًا ضخمًا من أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد معه، خلال فترة تألقه في الملاعب الأوروبية.

تفاصيل عرض أستون فيلا لضم عمرو زكي

وخلال تصريحاته لبرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة «أون»، أوضح عمرو زكي أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، رفض عرضًا وصلت قيمته إلى ربع مليار جنيه، في توقيت كان يشهد أفضل فترات مستواه الكروي.

وأشار زكي إلى أنه كان يعيش مرحلة استثنائية في مسيرته، بل كان من بين هدافي الدوري الإنجليزي آنذاك، مؤكدًا أن رفض العرض تسبب في خسائر مالية كبيرة لنادي الزمالك.

عمرو زكي ينتقد الأزمات الإدارية في الزمالك

وأكد نجم الزمالك السابق أن الأزمة الحقيقية داخل القلعة البيضاء تكمن في غياب الاستقرار الإداري والمادي، مشددًا على أن اللاعب لا يستطيع النجاح وسط أزمات مالية متكررة تُدار خارج أسوار النادي.

وأضاف أن الزمالك نادٍ كبير لا يقل قيمة أو تاريخًا عن الأهلي، وأن قوة الزمالك تمثل إضافة حقيقية للكرة المصرية وللمنتخب الوطني.

سبب فشل انتقال عمرو زكي إلى الأهلي

وفي سياق آخر، كشف عمرو زكي عن كواليس فشل انتقاله إلى النادي الأهلي بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع لوكوموتيف موسكو الروسي، موضحًا أنه عانى من صعوبة التأقلم بسبب الظروف المناخية القاسية وحاجز اللغة، ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار إلى وجود مفاوضات للانتقال إلى الأهلي ضمن صفقة تبادلية تضم محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة دون مقابل مادي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بعد رفض إدارة الأهلي.

تمسك عمرو زكي بالزمالك رغم العروض

ورغم كل ذلك، شدد عمرو زكي على تمسكه برفض اللعب في مصر لأي نادٍ غير الزمالك، حتى في فترات لم يكن النادي الأبيض مهتمًا بالتعاقد معه، مؤكدًا أن الانتماء والاختيارات الشخصية لعبا دورًا حاسمًا في مسيرته.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد أن الانتقالات بين الأهلي والزمالك أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكن لكل لاعب قناعاته وحدوده التي لا يمكن تجاوزها.

عمرو زكي منتخب مصر استون فيلا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد