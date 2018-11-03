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أخبار البلد

قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية إن نقطة تلاق رمزية جميلة لبلد في حجم مصر.

وكتبت عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقطةُ تلاقٍ".. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع في طيّاته حضاراتٍ عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّنًا نسيجًا جميلًا ومتفرّدًا من الشخصية المصرية.

من افتتاح منتدى شباب العالم، رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ، وأنها ستظل دائمًا وأبدًا هي نقطة تلاقٍ ووصل، وفي القلب من كل الدنيا..
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر
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