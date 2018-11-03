قرينة الرئيس: نقطةُ تلاقٍ.. رمزية جميلة لبلدٍ في حجم مصر

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية إن نقطة تلاق رمزية جميلة لبلد في حجم مصر.





وكتبت عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقطةُ تلاقٍ".. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع في طيّاته حضاراتٍ عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّنًا نسيجًا جميلًا ومتفرّدًا من الشخصية المصرية.



