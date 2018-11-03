الخرطوم توافق على وساطة رئيس جنوب السودان لانهاء الصراع مع المتمردين

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الحكومة السودانية إعلانها اليوم أنها وافقت على وساطة رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لإيجاد حل للصراع بين القوات الحكومية السودانية وقوات الحركة الشعبية- قطاع الشمال، بمناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمستمرة منذ العام 2011.



وذكرت وكالة السودان للأنباء أن" حكومة السودان، وافقت على وساطة رئيس حكومة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، للدفع بعملية السلام في المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق"، مشيرة إلى أن" الحكومة أبدت عدم ممانعتها لجهود الرئيس كير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة".



وقال مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، إن "السلام والاستقرار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هدف استراتيجي للحكومة"، مؤكدا "التزام الوفد الحكومي بإجراء مفاوضات سياسية متزامنة مع قضية المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية".



وأضاف إبراهيم أن "حكومة السودان أمنت على رؤية الرئيس سلفاكير حول ضرورة وجود جيش وطني واحد، لضمان عدم تكرار التجربة — الجنوب سودانية — وأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار العلاقة بين السودانيين".



وأوضح أن وفدا حكوميا أجرى مباحثات غير رسمية مع وفدي الحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح (عبد العزيز الحلو) بمدنية جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، كانت برعاية رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو مبيكي.



واندلعت مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني الحكومي وقوات تابعة للحركة الشعبية- قطاع الشمال، والتي رفضت تسليم أسلحتها وفك اندماجها من قوات الجيش الشعبي لحكومة جنوب السودان منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011.