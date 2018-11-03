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حفيدة عبد الله وحمدي غيث تكشف كيف تحدت مرض السرطان

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة ياسمين غيث؛ حفيدة العملاق حمدي شقيق الفنان عبد الله غيث؛ أنه تفاجأت بإصابتها بمرض سرطان الثدي؛ موضحة أنها قررت ان تسافر للخارج للعلاج؛ لكنها في النهاية تلقت العلاج بمستشفى بهية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «واحد من الناس»؛ انها تعرضت لصدمة كبيرة بمجرد معرفتها إصابتها بالمرض؛ مشيرة إلى أنها إحساسها كانت في منتهي الصعوبة.

وأكد، أنها عزمت على محاربة هذا المرض اللعين؛ منوهة إلى أن الأطباء أكدوا أنها سوف تعطي 30 جلسة كيماوي وغيرها من العلاجات والجلسات الصعبة ولكنها في النهاية انتصرت على المرض.

وتابعت: «بالرغم من الوجع والآلام الرهيبة .. وكان عندي كل اعراض الكيماوي .. وعدم القدرة على النوم .. شعري وقع بعد الجلسة كله».

يذكر أن ياسمين غيث شاركت في مسلسل «حلاوة الدنيا» وادت دور شابة مريضة بسرطان الثدي؛ ثم شاركت في العالم الذي تلاه بمسلسل رجيم مع النجم ياسر جلال.
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