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رياضة

تغريم الترجي 300 ألف دولار وحرمان جماهيره من المدرج الجنوبي برادس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
نور عادل
تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الافريقي "كاف" ينص على عقوبات مغلظة على فريق الترجي بسبب ما حدث في مباراة العودة بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام بريميرو دو اوجوستو.

وقال حامد مغربي المتحدث باسم اتحاد الكرة التونسي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الكاف اخطرنا بعقوبات على الترجي مغلظة وغريبة للغاية، توقيت العقوبة غير مفهوم".

وتابع "الكاف وقع عقوبات على الترجي بغرامة مالية 300 ألف دولار وعدم تواجد الجماهير في المدرج الجنوبي بملعب رادس وتقليل عدد الجماهير، العقوبات قوية وتأتي في وقت غريب قبل مباراة الأهلي في النهائي".

واختتم حامد تصريحاته "العقوبات تأتي مغلظة على تصرفات حدثت رغم وجود أخطاء وتجاوزات من جماهير في ملاعب أخرى، ولم تتعرض لمثل هذه العقوبات".
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