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محافظات

مستشفى العريش يستقبل 12 استشاريا طبيا لدعم القدرات الصحية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
احمد صالح
استقبل مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي بشمال سيناء، 12 استشاريا طبيا للمساهمة في دعم القدرات الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء: إن مستشفى العريش العام، استقبل 12 طبيبا استشاريا من مختلف التخصصات للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما يوجد طبيب استشاري بمستشفي بئر العبد المركزي، وذلك لسد العجز في التخصصات والكشف المجاني علي المرضي وتحويل الحالات التي تحتاج علاج الي المستشفيات التابعة للجامعات الموقع معها البرتوكول

يأتي ذلك ضمن البروتوكول الطبي الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء و4 جامعات هي «المنصورة، والأزهر، والقاهرة، والزقازيق».
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