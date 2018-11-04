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رياضة

سواريز يخطف فوزا قاتلا لـ برشلونة في غياب ميسي بالدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حقق برشلونة فوزا قاتلا على مضيفه فريق رايو فاليكانو بعدما قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "تريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

كان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه لويس سواريز فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء، لكن أنخيل بوزو أدرك التعادل لفريق رايو فاليكانو فى الدقيقة 35 من عمر المباراة، من تسديدة قوية فشل تير شتيجن حارس البارسا فى التصدى لها، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى نجح ألفارو جارسيا فى منح التقدم لرايو فاليكانو فى الدقيقة 56، بعد متابعته لكرة مرتدة من القائم الأيسر للبارسا.

ولكن نجح برشلونة فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 87 عن طريق نجمه الفرنسي عثمان ديمبلى من تسديدة زاحفة فشل حارس فاليكانو فى التصدى لها.

وخطف لويس سواريز الفوز للفريق الكتالونى فى الدقيقة 90، بعد متابعته لعرضية سيرجى روبيرتو، ليقود برشلونة لحصد 3 نقاط غالية.

وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده الي 24 في المركز الأول بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 6 نقاط فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
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