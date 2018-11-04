طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي

كشفت الشيف هالة فهمي عن أسهل طريقة لتحضير شورية السي فود في المنزل.



وأوضحت فهمي خلال برنامج «سفرة وطبلية» مقادير شوربة السي فود كالتالي « لتر عصير طماطم، لتر مياه مغلية، شرائح ليمون، كرفس، زبدة».



طريقة التحضير:



١- ينظف السي فود بالماء والملح.



٢- نترك بعض الجمبري بالقشر، والبعض الآخر يقشر.



٣- تقطع كل كابوريا إلى نصفين.



٤- يسلق سمك الفيليه على النار، يضاف إليه الملح، الكمون، الفلفل الاسود والمرقة الفورية ويترك يستوى.



٥- في قدر على النار، يذوب الزبد وتقلى البصلة بالزبدة، ويضاف السي فود بعد تصفيته من الماء تماما، وتقلى مع البصلة لخمس دقائق ثم يضاف الدقيق ويقلب لدقيقتين.



٦- يضاف السمك الفيليه المسلوق، و يضاف ماء السلق تدريجيًا مع التقليب المستمر، حتى تصبح أكثر سماكة "سميكة القوام".



٧- ثم يضاف اللبن ويقلب جيدًا.



٨- يرفع عن النار قبل الغليان باللبن، و تغرف من القدر وتوضع في أطباق التقديم.