كوريا الجنوبية تعتقل 89 أجنبيا في حملة أمنية مكثفة للشرطة

اعتقلت شرطة كوريا الجنوبية 89 أجنبيا على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم متعددة الجوانب تحوم حول استخدام العنف والمخدرات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا التحرك يأتي في إطار حملة مداهمات مكثفة استغرقت 100 يوم بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي وانتهت في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.



وقالت الشرطة إنها تحفظت على 886 مشتبها فيهم في 402 تهمة اعتقلت منهم 89 شخصا. مضيفة أن المتهمين الأجانب تورطوا في 115 حالة تحرش وممارسة العنف، و81 حالة متعلقة بالترويج للمخدرات، و53 حالة متصلة بحيازة سجلات رسمية مزورة.

