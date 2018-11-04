تمارين رياضية للوقاية من سرطان الثدي.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للوقاية من مرض سرطان الثدي.



وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "إننا بحاجة للتركيز على التمارين التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي، حيث بلغت نسبة إصابة السيدات بهذا المرة سيدة من كل 8 سيدات".



وأوصى خبير اللياقة البدنية بالاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوها بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم، خاصة يوما بعد يوم.

