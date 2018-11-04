الري: إنشاء وتجديد 30 ألف فدان بالصرف المغطى بتكلفة 231 مليون جنيه.. صور

صرح المهندس علي شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 30 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2018 /2019 وبتكلفة تقديرية تبلغ 231 مليون جنيه.



وتشمل 19,100 ألف فدان بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 10,900 ألف فدان بالوجه القبلى، وقد بلغ إجمالى الزمام الذى تم إضافته بشبكات الصرف المغطى حتى الأن 19,496 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 65% من اجمالي المستهدف خلال هذا العام وبتكاليف بلغت 156 مليون جنيه. شملت تنفيذ حوالى 12,145 ألف فدان بالوجه البحري وكذلك تنفيذ 10,900 ألف فدان بالوجه القبلي.



وأضاف شلبى أن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تتضمن إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 آلاف فــــدان بتكلفة تقديرية تبلغ 495 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 3,240 الف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 32,4 %، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية (كبارى – سحارات) بقيمة 200 مليون جنيه.



وتجدر الإشارة بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها فى تغطية جميع الأراضى الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربه الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحتها ومنسوب المياه الارضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة الى المشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

