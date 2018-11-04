كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا يوجه رسالة للمصريين عبر منتدى شباب العالم

أعرب القس بيشوي وصفي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس الرسولي، بمدينة ميسيساجا الكندية وأحد المصريين بالخارج المشاركين في فعاليات منتدى شباب العالم 2018، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في النسخة الثانية من المنتدى والمقامة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.



جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمجموعة من المصريين بالخارج، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم والذي يشارك فيه عدد كبير من المصريين بالخارج، وعدد من خبراء المؤتمرات الوطنية «مصر تستطيع»، بدعوة من اللجنة المنظمة المشكلة من شباب البرنامج الرئاسي.



وأكد القس بيشوي وصفي، خلال كلمته، تقديره لفكرة هذه المبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يسعى من خلالها لخلق مجتمع واحد يجمع الشباب من مختلف الجنسيات والثقافات من كافة دول العالم، بهدف الدعوة للحب والسلام، ونشر هذه الثقافة للعالم أجمع من أرض السلام مصر، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا المنتدى في تحقيق كل أهدافه المرجوة.



وتناول اللقاء الذي جمع وزيرة الهجرة بمجموعة من المصريين بالخارج، المشاركين بمنتدى شباب العالم، ضرورة توحد المصريين بالداخل والخارج لصد حرب مصر الدائرة على الاٍرهاب، ذلك الخطر الأكبر والعدو الذي نواجهه ويختفي ولا نعرف أين سيضرب، وضرورة مواجهته بتلاحم وصفوف موحدة، وكيفية رعاية أسر الشهداء الذين يسقطون فداء للوطن وما نلمسه من روح تضحية وفداء لدى المصابين من الجيش والشرطة عند زيارتهم، كما تطرق الحديث إلى التنمية التي تسير فيها البلاد بخطى ثابتة برغبة القيادة السياسية في إحداث نقلة حضارية ونوعية تليق باسم مصر وتاريخه العظيم.