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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-11-2018

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 4-11-2018، تراوح سعر كيلو البطاطس من 5 الى 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الطماطم من 6 الى 9.5 جنيه، سجل البصل من 3.25 إلى 4.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 3-5 جنيها، وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، الخيار البلدى بين 1.5 الى 3 جنيها، والفاصوليا الخضراء 5 الى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 12 الى 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو البسلة من 8-10 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 الى 3 جنيهات والباذنجان الرومى بلع سعره من 1 الى 3 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة، ثباتًا، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ18 جنيها، والبلح السلمي بـ15 جنيهًا، والبلح الرملي بـ8 جنيهات، وبلح زغلول بـ12 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3.50 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات، والخوخ المستورد بـ20 جنيهًا، والجوافة بـ6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والتين بـ10 جنيهات.
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