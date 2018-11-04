ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

النقض تؤيد المشدد والمؤبد للمتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:01 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية التى المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات وحتي المؤبد وتأييد الأحكام.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات 

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصري ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
loading...

ترشيحاتنا

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة اللاعبين المحليين للمنتخب

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

جنازة وراء الاحتفال بـ عيد الحب المصري

رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

السيسي: رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد فى عصره.. فيديو

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح النصب التذكاري بشرم الشيخ

هل هناك صلاة يصليها الإنسان ليرى الرسول فى المنام ؟ علي جمعة يجيب

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. غضب برلمانى من مشروع قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة.. ليلى أحمد: الدستور كفل حرية العبادة.. عبلة الهوارى: يسبب احتقانا فى المجتمع المصرى

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟