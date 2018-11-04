بث مباشر لفعاليات جلسة أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها

ننقل بثًا مباشرًا لجلسة "أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها"، والتي تقام خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، وذلك حرصا من موقع "صدي البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى.





ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



