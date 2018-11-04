شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر منذ بداية صياغة أجندة 2063 الإفريقية، تعمل على بلورة الآليات الخاصة بها لتدارك أي عثرات قد تتولد، مشيرًا إلى أن تلك الأجندة أتت بالتزامن مع إطلاق مصر لرؤيتها التنموية 2030



وتابع شكري خلال كلمته بجلسة "أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها"، أن مصر مهتمة بتشكيل لجنة وطنيه لمتابعة تنفيذ أجندة 2063، كما أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على إدماج الكثير من عناصر الأجنده في المكونات الخاصة لبرامج الوزارات المصرية المختلفة.



وأضاف شكري أننا نتطلع من خلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي العام المقبل لتكثيف الجهود لدعم الاجندة وتنفيذ مكوناتها في اوقاتها التي تم تحديدها وتدراك العثرات التي من الممكن أن تقع، لإنهاء الفقر تمامًا من القاره الإفريقية التي تحوي الكثير من الموارد التي تنهض بها.