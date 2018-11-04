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رياضة

ستيرلينج وأجويرو يقودان مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الساسي لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 11، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر – ستونز – لابورت – ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو – ديفيد سيلفا – بيرنادو سيلفا.

خط الهجوم: ليروي ساني – رحيم ستيرليج – سيرجيو أجويرو.
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