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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سنحاسب المسئولين عن مقتل خاشقجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:29 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
حسام رضوان
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت بتوجيه اللوم إلى بعض المسئولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد في حوار له مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن واشنطن سوف تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية، مع محاسبة المسئولين عن قتل خاشقجي.

وأضافت أن السعودية اعترفت بالجريمة ، وأن بلاده وجهت اللوم إلى بعض المسئولين، وقامت بإلغاء تأشيرات 16 فردا.

وأوضح أن واشنطن تتحدث مع الرياض وأنقرة بشكل يومي تقريبا، وأن الحقائق لا تزال تتكشف.
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