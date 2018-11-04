اتهام الفنان تامر عاشور بالنصب على شركة إنتاج فني

أكد السيد جمال نبيل صاحب شركة إنتاج، أن الفنان تامر عاشور استولى منه على مبلغ 150 ألف جنيه مصرى نظير تعاقده على إحياء حفل بالإسكندرية قبل فترة، وأنه رفض رد المبلغ، بعدما قرر فجأة عدم استعداده للقدوم إلى الإسكندرية دون مبرر.



وأكد "نبيل" أن تامر عاشور طلب فى البداية تأجيل موعد الحفل، نظرا لظروف سفره وبعدها طلب زيادة في المبلغ المتفق عليه، وكانت طلباته مجابة حتى طلب إلغاء الحفل، وقال إنه سوف يرد المبلغ المتفق عليه، وهو ما لم يحدث، ودخل الأمر فى مفاوضات كثيرة، حتى تقديم شكوى رسمية لنقابة الموسيقيين، والتى لم تحرك ساكنا سوى المماطلة وكسب الوقت.



وأضاف صاحب الشركة بعد أن زود "صدى البلد" بالعقد المبرم بينه وبين تامر عاشور، أن تامر له يد قوية داخل النقابة منعت أي تحرك ضده، وبالرغم من مرور فترة طويلة، إلا أنه لم يحصل حتى على وعد بحل القضية، بعد أن أتى من الإسكندرية قبل فترة للجلوس مع تامر عاشور بمقر النقابة، ولكن الأخير لم يحترم مجلس النقابة وتخلف عن الالتزام بموعده.



وتواصل "صدى البلد" مع مصدر مسئول داخل النقابة، والذي أكد أن الواقعة حقيقية، وأن صاحب الشركة قدم شكوى فى النقابة قبل فترة، ولم ينظر فيها حتى الآن.