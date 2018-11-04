الأهلي يستأنف مرانه عصر اليوم بالتتش استعدادا لمواجهة الترجي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، عصر اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 9 نوفمبر الجاري، على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان الفريق قد حصل على راحة، أمس، بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت على برج العرب. وانتهت بفوز الأهلي على الترجي 3—1.



وقام اللاعبون بتنفيذ مران بدني، تحت إشراف الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب، شارك فيها مجموعة اللاعبين التي لم تشارك في مباراة الترجي الأخيرة.