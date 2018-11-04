طارق العشرى يعلن قائمة حرس الحدود لمواجهة الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفنى لفريق الكرة بنادي حرس الحدود عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا الإثنين ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري العام والمقرر إقامته بملعب إستاد بتروسبورت.





وجاءت قائمة حرس الحدود كالتالي:





- حراسة المرمى: أحمد السعدنى، سامح على.





- الدفاع: عبد الله عواض، عمر سعد، محمد الشبينى، خالد سامى، طارق أبو العز، جهاد جنيدى.





- الوسط: أحمد الشيخ، أحمد تمساح، غريب ياسر ، حسن مجدى، عمر سعد، سعيد مراد، مصطفى طلعت، أحمد فيلكس، إبراهيم عبد الخالق.



