نشأت الديهي يطالب بضرورة حذف خانة الديانة من المستندات الحكومية.. فيديو

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بضرورة حذف خانة الديانة من كافة المستندات الرسمية لدى الدولة، معقبا: «أنادي بضرورة إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية للدولة المصرية».



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «نحن نناشد دولة مدنية حديثة لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي ويهودي».



وأشار: « نحن نعامل كمواطنين لنا جميع حقوق المواطنة بصرف النظر عن العقيدة»، موضحا: «إذا كان هناك خط واضح للإصلاح يبدأ من إزالة كل آثار وأشكال التمييز، وأولها إلغاء خانة الديانة».

