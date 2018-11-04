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الجزائر تشارك في المؤتمر الـ41 للاتحاد البرلماني الأفريقي بنيجيريا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
أ ش أ
يشارك وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) في الدورة الـ 73 للجنة التنفيذية والمؤتمر الـ41 للاتحاد البرلماني الافريقي المزمع عقدهما ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى ال9 من نوفمبر بالعاصمة النيجرية بأبوجا.

وقال بيان لمجلس الأمة أن جدول أعمال هذه الاجتماعات يتضمن عدة مواضيع من بينها "مناقشة دور البرلمانات في مكافحة الارهاب والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة في افريقيا وتعزيز الاستثمار الخاص كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية في افريقيا الى جانب تعزيز تعليم البنات كوسيلة لمكافحة الزواج المبكر في افريقيا".

وستشهد هذه الدورة التي يشارك فيها عن مجلس الامة نائب رئيس المجلس رئيس الوفد الطاهر كليل وأعضاء المجلس السعيد كاشا وعائشة باركي ونور الدين بلطرش، وعن المجلس الشعبي الوطني النائبين بلقاسم سلاطنية وفتيحة برحو، انتخاب أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الافريقي
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