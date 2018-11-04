وزير الرياضة: الشباب المشارك في منتدى شباب العالم مبهر ومفرح.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب إن منتدى شباب العالم مؤسس على أفكار الشباب البناءة، لافتا إلي أن المنتدى في نسخته الثانية أكثر تميزا وعددا في المشاركين.



وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المٌذاع عبر فضائية "تن"، أنه يجب التباهي والتفاخر بالبنية الحديثة لمصر



وأشار إلي أنه سوف يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزراء الشباب بالدول الأخرى على هامش منتدى شباب العالم.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن كم التواجد الكبير من الشباب والشخصيات العامة شىء مبهر ومفرح، مؤكدا أن مصر تبعث رسائل كثيرة للعالم أجمع من خلال منتدى الشباب.