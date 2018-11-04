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محافظات

مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:29 م
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، دورة تثقيفية تنظيمية بمقر الحزب الفيوم لأمناء اللجان النوعية وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة لمدة أسبوعين.

يحاضر في الدورة نحبة من أساتذة جامعة الفيوم، مثل الدكتور أحمد حسني، أمين التثقيف والتدريب بالحزب.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي ضمن الفاعليات التي يقوم بها الحزب لتدريب وتأهيل وإعداد الكوادر التنظيمية على مستوى المحافظة لأمناء المراكز والأمناء المساعدين وأمناء التنظيم وأمناء اللجان النوعية بالحزب.

ويهدف البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد الكوادر التنظيمية من قيادات الحزب علًى مستوي المحافظة وأمانات المراكز تنظيميا لقيادة العمل الحزبً وفق الٌيات تضمن من خلالها إعداد كوادر بناءا حزبيًا قادرًا على المنافسة السياسية وفق ضوابط العمل السياسي، والتي نضمن بها الوصول إلى القاعدة الشعبية التي هي بمثابة حجر الزاوية في الأنشطة السياسية.
مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب
مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب
مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب
مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب
مستقبل وطن الفيوم ينظم دورات تثقيفية لأمناء اللجان وهيئة المكتب
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