أهالى تقسيم الخلواتى بالمعادى يناشدون حى البساتين برفع الاشغالات من المنطقة

ناشد أهالى تقسيم الخلواتي من شارع نور الدين التابعة لعرب المعادى حى البساتين ، بمحافظة القاهرة اللواء خالد عبدالعال ، ورئيس حى البساتين ، لرفع القمامة والمخلفات والاشغالات وتجمع جامعي القمامة لفرزها و انتشار المقاهى بالطرقات .



واضاف الأهالي فى رسالتهم عبر شكاوى صدى البلد : ان المنطقة تتراكم بها القمامة، وينتشر بها جامعو القمامة لفرزها مما تسبب فى رعب الاطفال و النساء من هؤلاء ، كما يستغل البعض الشارع لصالحه كمخزن لتشوين جبال من الرمال والأسمنت والجبس والطوب الأحمر في وسط الشارع ، و يتعدى اصحاب المقاهى و المحال على حرمة الشارع وسط حالة تجاهل وعدم اهتمام من الحي ما منحهم فرصة للمزيد من الفوضى ، على الرغم من وجود مسجد و كنيسة كبيرة فلا حرمة للمقدسات.



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