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أهالى تقسيم الخلواتى بالمعادى يناشدون حى البساتين برفع الاشغالات من المنطقة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى تقسيم الخلواتي من شارع نور الدين التابعة لعرب المعادى حى البساتين ، بمحافظة القاهرة اللواء خالد عبدالعال ، ورئيس حى البساتين ، لرفع القمامة والمخلفات والاشغالات وتجمع جامعي القمامة لفرزها و انتشار المقاهى بالطرقات .

واضاف الأهالي فى رسالتهم عبر شكاوى صدى البلد : ان المنطقة تتراكم بها القمامة، وينتشر بها جامعو القمامة لفرزها مما تسبب فى رعب الاطفال و النساء من هؤلاء ، كما يستغل البعض الشارع لصالحه كمخزن لتشوين جبال من الرمال والأسمنت والجبس والطوب الأحمر في وسط الشارع ، و يتعدى اصحاب المقاهى و المحال على حرمة الشارع وسط حالة تجاهل وعدم اهتمام من الحي ما منحهم فرصة للمزيد من الفوضى ، على الرغم من وجود مسجد و كنيسة كبيرة فلا حرمة للمقدسات.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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