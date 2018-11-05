رئيس الوزراء يغادر شنجهاي عائدا للقاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام

غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة شنجهاي الصينية اليوم /الاثنين عائدا إلى مصر ، بعد زيارة استغرقت 4 أيام شارك خلالها في مراسم افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات بناء على دعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".



والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته بعدد من ممثلي الشركات الكبرى وقطاع الأعمال في الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين المصري والصيني .



وحضر رئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني وعقيلته للقادة المشاركين في معرض الصين الدولي للواردات بشنجهاي ، فيما ألقى كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة الأولى للمعرض استعرض فيها التطورات والإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، والطفرة الكبيرة في العلاقات المصرية الصينية وانعكاس ذلك على التعاون على المستويين التجاري والاستثماري .



كما افتتح رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصيني "شي جين بينج" بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار الجناح المصري في المعرض الذي يضم شركات مصرية عاملة في العديد من المجالات.

