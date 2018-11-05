أنشطة أدبية وفنية بفرع ثقافة البحيرة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، حيث أقام قصر ثقافة كفر الدوار محاضرة بعنوان "تعظيم قيم التسامح في المجتمع المصرى" حاضرها عماد عشيبة وناقش فيها كيفية زرع في أنفسنا وأبناءها التسامح وكيفية تعزيز هذه القيم، بحانب عرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية.



وأقام قصر ثقافة المحمودية عرض أفلام دينية عن حياة الرسول بمناسبة مولد النبوى الشريف، وأقام بيت ثقافة الدلنجات ورشة فنية لاكتشاف المواهب فى الرسم مع رواد البيت والموهوبين، كماوأقام بيت ثقافة ايتاى البارود مناقشة قصة قصيرة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها ناقشتها مسؤلة المكتبة بمدرسة الابتدائية المشتركة بجانب أمسية شعرية للأدباء نادى أدب ايتاى البارود.



وعقد بيت ثقافة بدر التحرير محاضرة بعنوان الحب والتسامح في حياتنا حاضرها عمرو عبد التواب وذلك بمقر الموقع لطلبة مدرسة رياض الصالحين الخاصة، وناقش فيها كيفية تعزيز هذه القيم فى أولادنا.



وأقام مكتبة سيدى غازى الثقافية معرض كتب في المكتبة بعنوان حياة النبى للرواد المكتبة وأقام بيت ثقافة صلاح الدين محاضرة بعنوان "إدارة الوقت وتأثيرها على نمط الشخصية" وحاضرها مسؤول الثقافة العامة بمدرسة معاذ بن جبل الثانويه للبنات وناقش فيها كيفية إدارة الوقت وتأثيره على نمط الشخصية على المدى القريب والبعيد.



ونظم بيت ثقافة وادى النطرون أمسية شعرية بدوية لنادى أدب البادية وادى النطرون، وأقام مكتبة البريجات الثقافية مناقشة كتاب بعنوان اليتيم ناقشها مسؤول المكتبة.



وأقامت مكتبة عمر مكرم مناقشة كتاب "الحياه الأسرية" ناقش فيها محمد صادق العزب، الاهتمام المشترك بالحياة الأسرية من كل الجوانب.



وأقامت مكتبة الصواف مناقشة كتاب بعنوان "رجال الرسول" بمدرسة الصواف الإعدادية وناقشة مسؤول المكتبة، وناقش فيه أصحاب النبى ومن أول من آمن من الرجال برسالته.



وأقامت مكتبة كفر بولين الثقافية احتفاليه بعنوان "مولد الرسول صلى الله عليه وسلم" بالاشتراك مع الوحدة المحلية بكفربولين ومدرسة فؤاد حمزة غريب ومدرسة حمدي الطحان الاعدادية بنات ومعهد حمزة النشرتي، وتضمنت محاضرة عن حياة رسولنا الكريم.