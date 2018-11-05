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فن

المحارب يتصدر نسب المشاهدة.. ولتر من الدموع فى ذيل القائمة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "المحارب" نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا أمس الأحد الموافق 5 نوفمبر.

وحل في المركز الثاني برنامج "صوت تركيا، ثم جاء مسلسل "يدى" في المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية والخامس على مستوى الأعمال الإعلامية التى تم عرضها.

أما مسلسل "لا تبكى يا أمى" فاحتل المركز الرابع من حيث نسب المشاهدة، بينما جاء فى المركز الخامس والأخير مسلسل "لتر من الدموع".
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