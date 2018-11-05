ضبط أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات في حملة بكفر الشيخ.. صور

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط "ر.ح"،٣٣ عاما،صياد ومقيم ابوخشبه مركز مطوبس،سبق اتهامه في ٣ قضايا مابين مخدرات ، سرقة آخرهم القضية رقم ٦٠٧٩/ ٢٠١٧ جنايات مركز مطوبس " مخدرات " ، وبحوزته طبنجة معدلة ومطواة بقصد الدفاع و ١٥٠ جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و ٢٧٥ جنيهًا و هاتف .



وألقت المباحث القبض على "م.ع" ، ٣٩ عاما،عامل ومقيم طويله نشرت مركز قلين، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقتين بقصد الدفاع و ٢٥ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ٢١٠٠ جنيه وهاتف بالسيارة رقم ٩٢٢٨٣٠ ملاكي الغربية، وضبط "م.م" ،٣٦ عاما،عاطل ومقيم دمرو مركز سيدي سالم، وبحوزته بندقيه خرطوش عيار ١٢مم و ٧ طلقات بقصد الدفاع .



وتمكنت مباحث بندر بيلا برئاسة المقدم هيثم الهياتمي من ضبط ا.ر.ح،٢٣ عاما،عاطل ومقيم بندر بيلا، سبق اتهامه في ٢١ قضيه ما بين ، سرقة متجر ، سرقة وسائل نقل ، سرقة متنوعة ، سرقة مسكن ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص، آخرهم رقم ١٧٧٥ / ٢٠١٨ جنح قسم بيلا، سرقة وسائل نقل ، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم وطلقة بقصد الدفاع و ٧٠ جرامًا لمخدر البانجو بقصد الإتجار و٢٣٠ جنيهًا.



كما ضبطت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، ع.م.ا ،٤٩ عاما،عاطل ومقيم شنو ، مركز كفر الشيخ، مسجل شقي خطر تحت رقم ١٠٣٥ فئة ب مخدرات، وبحوزته فرد خرطوش بروحين عيار ١٢مم و طلقتين من ذات العيار بقصد الدفاع و ١٥٠ جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و ٧٤٠ جنيهًا وهاتف.



وتمكنت مباحث مركز بيلا برئاسة الرائد محمد قطاطو، من القبض على "ا.ف"،٢٣ عاما،عاطل ومقيم، مركز بيلا، وبحوزته، طبنجة بقصد الدفاع و ٣٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، "و.ع"،٣٥ عاما،ربة منزل ومقيمة ، مركز بيلا ، وبحوزتها ٢٥ جرامًا لمخدر الهيروين و ٢٥٠ جنيهًا و هاتف.