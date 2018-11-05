تعرف موعد السوبر الإيطالي في السعودية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن الموعد النهائي والرسمي لمباراة السوبر بين يوفنتوس بطل الكالتشيو ميلان وصيف الكأس في الموسم الماضي.



وحدد الاتحاد بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" يوم 16 يناير من العام المقبل 2019 موعدًا للمواجهة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.



الجدير بالذكر أن يوفنتوس خسر لقب السوبر الإيطالي في العام الماضي، بعد هزيمته من لاتسيو بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.