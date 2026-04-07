قرارات استراتيجية في اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية .. تعرف عليها

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (27) برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، وبحضور عمداء الكليات ومديري البرامج، لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز مسيرة الجامعة.

كما أشاد المجلس بجهود رؤساء جامعة المنصورة السابقين الذين شاركوا في رحلة إنشاء الجامعة، وهم: الدكتور السيد عبد الخالق، الدكتور محمد القناوي، الدكتور أشرف عبد الباسط، الدكتور شريف خاطر.

ووجّه المجلس الشكر للجنة الرباعية التي تولّت ملف إنشاء الجامعة، وتضم: الدكتور أحمد أمين حمزة، الدكتور محمود الناغي، الدكتور عمر الشهابي، الدكتور محمد عبد العظيم.

كما أشاد المجلس جهود اللجنة الخماسية التي أدارت الجامعة خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 حتى 6 نوفمبر 2022، برئاسة الدكتور محمود المليجي، وعضوية كل من: الدكتور محمد عطية البيومي، الدكتور أشرف حافظ، الدكتور محمود الناغي، الدكتور محمد عبد العظيم.

وخلال الجلسة، أحاط المجلس علمًا ووافق على عدد من القرارات الاستراتيجية، من أبرزها:

التعاقد مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال تطبيق نظم الجودة والحصول على شهادات الأيزو.



إنشاء برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.



اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الدراسة ببرنامجي المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الإعلام الرقمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وميكنة الامتحانات بكافة البرامج الدراسية.



اعتماد مشروع الحوكمة لتطوير الأداء الإداري.

إطلاق حملة توعوية لمكافحة التدخين.

إنشاء استراحة مبيت بالإسكان الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما وافق المجلس على صرف مكافآت للنشر العلمي الدولي لعدد من أعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لنشر أبحاثهم في مجلات علمية مرموقة ذات تصنيفات عالمية (Q1 وQ2).

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي، أقر المجلس توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية.

كما وافق المجلس على إنشاء منتجع صحي متكامل لرعاية وتأهيل كبار السن بالتعاون مع مؤسسة “مسن الخير”.