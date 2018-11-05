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أخبار العالم

أمريكا تعلن رسميا عن الـ8 دول المعفاة من العقوبات على إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:01 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الاثنين، عن الثمانية الدول التي قررت منحها إعفاء مؤقتًا من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة منحت ثمانى دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام من طهران بصورة مؤقتة.

وعدد "بومبيو"، 8 دول قال إنها ستُعفى بشكل موقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران وهي "الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا".

تزامن ذلك مع إعادة فرض واشنطن عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف عددًا كبيرًا من القطاعات وأكثر من 700 شخص وكيان، وأوضحت أن أكثر من 20 دولة خفضت واردتها من النفط الإيراني.
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