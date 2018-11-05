أمريكا تعلن رسميا عن الـ8 دول المعفاة من العقوبات على إيران

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الاثنين، عن الثمانية الدول التي قررت منحها إعفاء مؤقتًا من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.





وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة منحت ثمانى دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام من طهران بصورة مؤقتة.





وعدد "بومبيو"، 8 دول قال إنها ستُعفى بشكل موقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران وهي "الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا".





تزامن ذلك مع إعادة فرض واشنطن عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن في إيران.



