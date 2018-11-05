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أخبار البلد

الصيادلة تنظم الدورة الشاملة للتعليم المستمر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
محمد غالي
نظمت النقابة العامة للصيادلة الدورة الشاملة للتعليم الصيدلي المستمر برعاية الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب وتحت إشراف الدكتورة منى المهدي رئيس لجنة التعليم الصيدلي المستمر ، بهدف تأهيل الخريجين الجدد وطلبة صيدلة الفرقة النهائية لمجالات سوق العمل الجديدة.

تتناول المحاضرات عدة موضوعات هامة كممارسات الصيدلة الإكلينيكية وأهميتها في بعض الحالات وخصوصا استعمالات المضادات الحيوية.

كما تتناول كيفية العلاج بالمستحضرات الطبية التجميلية الموازية للجراحات التجميلية وشرح المعلومات اللازمة عن التراخيص لممارسة المهنة وتراخيص صيدليات أو ترخيص أي منتج صيدلي ، وكيفية إدارة صيدلية بنجاح وبأسس علمية وعملية.
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