إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني وتتوعد بالرد

اتهم وزير الاتصالات الإيراني ،اليوم الاثنين، إسرائيل بشن هجوم إلكتروني جديد على البنية الأساسية للاتصالات الإيرانية وتوعد بالرد بإجراء قانوني.



وقال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات إن "النظام الصهيوني بسجله في استخدام الأسلحة الإلكترونية مثل فيروس الكمبيوتر ستاكسنت، شن هجوما إلكترونيا على إيران اليوم الاثنين للإضرار بالبنية الأساسية للاتصالات".



وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فشل الهجوم بفضل يقظة فرقنا الفنية"، مضيفا أن إيران ستتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام هيئات دولية.



جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول آخر الأسبوع الماضي قال فيها إن إيران رصدت جيلا جديدا من فيروس ستاكسنت الذي استخدم لاستهداف برنامج البلاد النووي قبل أكثر من عشر سنوات.