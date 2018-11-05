ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني وتتوعد بالرد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
اتهم وزير الاتصالات الإيراني ،اليوم الاثنين، إسرائيل بشن هجوم إلكتروني جديد على البنية الأساسية للاتصالات الإيرانية وتوعد بالرد بإجراء قانوني.

وقال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات إن "النظام الصهيوني بسجله في استخدام الأسلحة الإلكترونية مثل فيروس الكمبيوتر ستاكسنت، شن هجوما إلكترونيا على إيران اليوم الاثنين للإضرار بالبنية الأساسية للاتصالات".

وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فشل الهجوم بفضل يقظة فرقنا الفنية"، مضيفا أن إيران ستتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام هيئات دولية.

جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول آخر الأسبوع الماضي قال فيها إن إيران رصدت جيلا جديدا من فيروس ستاكسنت الذي استخدم لاستهداف برنامج البلاد النووي قبل أكثر من عشر سنوات.
loading...

ترشيحاتنا

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة حرس الحدود اليوم

رسالة قوية من الرياضة المصرية والتونسية لجماهير الأهلي والترجي

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل حتى لو هنلغي العلاوة الدورية لموظفي الدولة .. فيديو

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

حقيقة سخرية محمد صلاح من تمثاله في منتدى الشباب

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟