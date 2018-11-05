رسالة قوية من الرياضة المصرية والتونسية لجماهير الأهلي والترجي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وماجدولين الشارنى وزيرة الشباب والرياضة التونسية، على قوة العلاقات بين البلدين وذلك خلال لقائهما على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشباب تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تطرق اللقاء إلى تناول عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الشبابي والرياضي، وتقييم البرامج المنفذة بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات نحو آفاق أكبر في مجالي الشباب والرياضة.



وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم بإستاد رادس بالعاصمة التونسية.



وأكد الوزير أن تواجد فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يدل على مدى قوة وتطور الكرة العربية، معربين عن أملهما أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسئولية في نهائي العُرس الإفريقي، وأن يكون التشجيع المثالي هو شعار المباراة.