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رياضة

جهاز المنتخب يتابع الدوليين المشاركين بلقاء الزمالك والحرس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول، وهاني رمزي المدرب العام للفراعنة، وأحمد ناجي مدرب الحراس، علي التواجد في مقصورة ملعب بتروسبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود المقامة حاليا في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقوم الجهاز الفني للفراعنة بمتابعة اللاعبين الدوليين قبل لقاء تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 20 نقطة في حين يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.
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