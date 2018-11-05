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أخبار العالم

ترامب غير واثق من الاجتماع مع بوتين في باريس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:14 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الاثنين، إنه غير متأكد مما إذا كان سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لباريس هذا الشهر.

وأوضح ترامب أنه سيجتمع به في قمة مجموعة العشرين يومي 30 نوفمبر والأول ديسمبر في الأرجنتين.

وأضاف "سنجتمع في قمة مجموعة العشرين وربما نلتقي بعد ذلك... لست متأكدا مما إذا كنا سنتقابل في باريس".
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